Capodanno a Napoli bambini con le pistole e spari per strada | Atti criminali non festeggiamenti – Il video

Leggi su Open.online

ad altezza d’uomo,conin mano, donne e uomini che esplodono colpi income se fosse un gioco, e persino un padre che passa un’arma a un bambino di appena due anni. A, il nuovo anno non è stato accolto solo dae fuochi d’artificio, ma anche da una serie di episodi che fotografano comportamenti gravi e pericolosi. A denunciarlo è Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che ha diffuso sui social un montato con diversiamatoriali, inviati dai cittadini indignati, che mostrano le scene di quanto avvenuto la scorsa notte. Si tratta di «che nulla hanno a che vedere con i», attacca Borrelli, che mette in evidenza come tra i 36 feriti che si sono registrati nel Napoletano ci siano anche due persone centrate da colpi di pistola vaganti.