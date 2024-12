Sport.quotidiano.net - Sella Cento, venti di crisi. Un anno a luci ed ombre. E nel 2025 rischia tanto

Peggior modo di chiudere l’non poteva esserci. Sconfitta in casa, in un fondamentale scontro diretto. Seguendo l’ordine delle cose, però, il ko dellacontro Vigevano racchiude in maniera calzante un 2024 che mai è decollato, da gennaio a dicembre. Dodici mesi da dimenticare, dall’inizio alla fine, tra tanti volti nuovi e non che non hsaputo dare la spinta giusta alla Benedetto che, salvo qualche raro momento, ha sempre viaggiato a ridosso della zona retrocessione, dove si trova anche oggi, incassato domenica il tredicesimo stop del suo campionato (a fronte di sole cinque vittorie). Pronti-via e subito doccia gelata alla Baltur Arena contro Rimini, che vince ribaltando la differenza canestri dell’andata e aggancia i biancorossi di Mecacci. Un passo falso che però scuote il gruppo, incerottato (e da lì a breve non sarà più una novità), motivandolo a tirare fuori il meglio nelle settimane successive con Nardò, Fortitudo e Cividale: un tris di vittorie che allevia anche il brutto e pesante scivolone acontro Orzinuovi, poi retrocessa.