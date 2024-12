Liberoquotidiano.it - Revocata la sospensione del nuovo tariffario: ecco che cosa cambia adesso

Leggi su Liberoquotidiano.it

ladeldelle Prestazioni di Specialistica ambulatoriale e protesica, varato dal ministero della Salute: lo ha deciso il Tar del Lazio dopo che il ministero della Salute, attraverso l'Avvocatura dello Stato, aveva presentato un'istanza di revoca dell'ordinanza sospensiva. Il, dunque, resta in vigore almeno fino alla Camera di consiglio fissata per il 28 febbraio. Ieri in realtà il Tar aveva accolto il ricorso presentato da diverse associazioni di categoria, sospendendo l'applicazione delalmeno fino alla decisione nel merito. Oggi la retromarcia: ha accolto l'istanza di revoca presentata dall'Avvocatura, con cui si rappresenta l'estrema difficoltà “di attivare il sistemadel giugno 2023, con i relativi nomenclatori e cataloghi regionali, il che presuppone una necessaria pianificazione e valutazione di impatti organizzativi, tecnologici ed economici, con il coinvolgimento di tutti i fornitori di applicativi”.