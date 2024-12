Biccy.it - Pamela Petrarolo si è ritirata dal Grande Fratello

si èdalin seguito a una brutta notizia ricevuta dalla sua famiglia. “Purtroppo è un problema molto serio di salute che deve affrontare una persona a lei vicina“, ha dichiarato Alfonso Signorini. “Quando mai però ci fosse un tempo migliore,può rientrare in gioco qualora Ilaria non sia stata eliminata nel mentre“.“Ringrazio Alfonso per questo meraviglioso viaggio” – ha esordito– “Io però purtroppo devo abbandonare la Casa perché sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, che combatto con questo dolore sperando che le cose possano cambiare. Io devo tornare dalle mie figlie perché le mie figlie hanno bisogno di me e loro vengono prima di tutto. Davanti un doloredevo correre a casa e abbracciare tutta la mia famiglia e combattere con loro per questa cosa che spero finisca presto“.