Movieplayer.it - Nosferatu, intervista a Robert Eggers: "I miei film non hanno messaggi. E lascio le domande agli spettatori"

Leggi su Movieplayer.it

"Mi sento privilegiato, sono riuscito a realizzare ciò che volevo": il regista insieme a Willem Dafoe ci parlano del remake del classico di Murnau, rivisitato seguendo la massima accuratezza storica. In sala dal primo gennaio. "Mi sento davvero privilegiato e umile: è quello che volevo fare. Non tutti ci riescono, pochissime persone. Quindi non prendo alla leggera questo privilegio. Ilè come se fosse il mio Disney World personale, grazie a cui ho reso reale tutto ciò che era nella mia testa. È davvero molto bello: quasi travolgente!".amadi Murnau da tutta la vita. Da quando, precocissimo, l'ha visto per la prima volta a 9 anni. Folgorato dalla passione per il cinema e l'horror, a soli 17 ha diretto uno spettacolo teatrale dedicato al Conte Orlok. E ora, che di .