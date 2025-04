Thesocialpost.it - Tv in lutto, la star del noto programma muore a 27 anni: da tempo combatteva con una rara malattia

Era riapparsa poche ore prima, su Instagram, con una frase che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso: “Sto lottando per la vita”. Non era la prima volta che condivideva la sua battaglia, ma stavolta le parole sembravano più pesanti, più definitive. Le storie si erano fermate lì, in un silenzio improvviso che ora assume tutto il suo significato.Nel 2015 aveva incantato il pubblico con il suo viso limpido e la camminata decisa nella versione australiana di Australia’s Next Top Model. Da allora, un percorso fatto di successi, passerelle prestigiose e unache non le ha mai permesso di vivere del tutto serena.Lucy Markovic è morta a soli 27. A dare l’annuncio è stato un messaggio apparso sul suo profilo social: “Cari amici e familiari, mi dispiace informarvi che Lucy è scomparsa.