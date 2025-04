Fine vita l' associazione scende in piazza Si parla di diritto al testamento biologico e suicidio assistito

associazione Luca Coscioni, anche l'Emilia Romagna sarà protagonista della campagna per il diritto al testamento biologico (Dat) e per l'approvazione delle leggi regionali sul suicidio medicalmente assistito. In particolare.

