Terzo mandato per i governatori, ndr) in termini generali per ricostruire l’assetto di sistema, con riferimento anche ad altre Regioni in modo da affermare un principio che valga per tutti e quindi questo vale per la Regione Campania e vale per tutte le Regioni a statuto ordinario. Non ci siamo occupati delle Regioni a statuto speciale, la pronuncia riguarda quelle a statuto ordinario”. Così il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso in conferenza stampa dopo la relazione sull’attività dell’anno 2024, in merito alla sentenza che bocciato la legge regionale della Campania. Lapresse.it - Terzo mandato: Amoroso, pronuncia Consulta su governatori vale in tutte Regioni Leggi su Lapresse.it Roma, 11 apr. (LaPresse) – “La Corte si è preoccupata di affrontare il tema (delper i, ndr) in termini generali per ricostruire l’assetto di sistema, con riferimento anche ad altrein modo da affermare un principio che valga per tutti e quindi questoper la Regione Campania eperlea statuto ordinario. Non ci siamo occupati dellea statuto speciale, lariguarda quelle a statuto ordinario”. Così il presidente della Corte costituzionale Giovanniin conferenza stampa dopo la relazione sull’attività dell’anno 2024, in merito alla sentenza che bocciato la legge regionale della Campania.

