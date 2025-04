DIRETTA Derby Lazio-Roma Ranieri | I biancocelesti possono ribaltare il Bodo LIVE

Derby della capitale, attesissimo, tra Lazio e Roma che inevitabilmente rischia di decidere la stagione o comunque di mettere una mattonella enorme nella corsa all'Europa. E sarà l'ultima stracittadina di Claudio Ranieri, che vuole sicuramente mantenere la percentuale del 100% di vittorie contro i biancocelesti.

A due giorni dal Derby, l'allenatore della Roma prende la parola in conferenza stampa (ore 12.45), nel pieno della scelta (definita ormai vicina da lui stesso) di quello che sarà il nuovo allenatore.

Sono tutti disponibili? Come state approcciando e che Lazio si aspetta dopo una trasferta in Norvegia così lunga? "Sì, tutti disponibili.

