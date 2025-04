Justcalcio.com - Pronto per un ritorno al grande palcoscenico dell’Europa

2025-04-11 10:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato pervenuta in redazione:TransferMarketWeb.com© Foto Daniele Masinolo/PhotoviewsJens Petter Hauge migliorato. Maturo. Trasformato. E lo ha mostrato per intero contro Lazio la scorsa notte, gestendo lo spettacolo dall’inizio alla fine. L’ala norvegese ha consegnato un assist per Sandnes, è stata coinvolta nell’accumulo dell’obiettivo di apertura e ha prodotto molti altri momenti abbaglianti che avrebbero potuto ampliare il punteggio finale per 2-0 a favore di Bodø/Glimt.Dopo incantesimi di AC Milan, Eintracht Francoforte e un prestito a Gent, Hauge ora sembraper un nuovo capitolo. A 25 anni, sembra completamente maturo: finalmente il giocatore molti speravano che tornasse nel 2020, quando si avvicinò all’eliminazione di Milano in un memorabile qualificatore della Europa League.