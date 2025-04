Ucraina il principe Harry a sorpresa a Leopoli | visita ai feriti di guerra

Harry ha incontrato i feriti di guerra, impegnati nella riabilitazione, visitando una clinica a Leopoli. Harry ha visitato il Superhumans Center ed era accompagnato da un gruppo della Invictus Games Foundation, tra cui quattro veterani che avevano seguito un percorso di riabilitazione simile. Leopoli è stata spesso presa di mira dai missili russi e la visita è stata annunciata solo dopo che il principe aveva lasciato il Paese.

