Caso scommesse l’implicazione di Fagioli sarebbe stata semplificata da un ex compagno di squadra | lo avrebbe aiutato a estinguere i debiti da gioco!

di Redazione JuventusNews24difavorita da un exdi: loda!L’inchiesta per ilrischia di allargarsi a macchia d’olio. La rappresentanza bianconera di giocatori presi in causa potrebbe allargarsi anche a Federico Gatti, ma questa volta per motivi diversi. Stando a quanto appreso dal sito online di Sport Mediaset, il numero 4 della JuveNicolò“per far fronte al pagamento deidi, si sia avvalso, oltre che delle proprie disponibilità, di prestiti in denaro concessi da altri”. Il difensore bianconero non rientra tra gli indagati e il suo nome è stato menzionato all’interno del fascicolo dell’inchiesta milanese dei pm Filippini e Amadeo e della Gdf sul presunto giro diillegali, in particolare sul poker on line.