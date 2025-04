Marco Liorni al posto di Carlo Conti su Rai 1 contro Maria De Filippi

Carlo Conti con Ne vedremo delle belle, Rai Uno tenta di nuovo a sfidare Maria De Filippi con uno speciale in prima serata de L'Eredità, affidato a Marco Liorni, sabato 26 aprileL'articolo Marco Liorni al posto di Carlo Conti su Rai 1 contro Maria De Filippi proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Marco Liorni al posto di Carlo Conti su Rai 1 contro Maria De Filippi Leggi su Ildifforme.it Dopo gli ascolti non eccellenti dicon Ne vedremo delle belle, Rai Uno tenta di nuovo a sfidareDecon uno speciale in prima serata de L'Eredità, affidato a, sabato 26 aprileL'articoloaldisu Rai 1Deproviene da Il Difforme.

