Pronostico Arsenal-Brentford | rendimento da urlo in trasferta

è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni,.Una notte magica, di quelle che i tifosi dei Gunners hanno vissuto poche volte nella loro storia. Martedì scorso l’ha polverizzato nientepopodimenoche i campioni d’Europa del Real Madrid, travolto 3-0 all’Emirates Stadium e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Il primo round del quarto di finale è stato esclusivamente di marca londinese: la squadra di Mikel Arteta ha dominato in tutte le statistiche, trascinata da una doppietta di Rice, autore di due gol spettacolari su punizione. Poi l’ex Real Sociedad Merino, per necessità adattato nel ruolo di punta centrale, ha messo la firma sulla rete del 3-0 che è quasi una sentenza per i Blancos di Carlo Ancelotti.