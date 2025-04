Anteprima24.it - Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti: l’Asl Salerno si illumina di rosso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasionedipromuove un’azione di sensibilizzazione sull’importanzadie cellule: dalle 20 di venerdì 11 aprile 2025 e per tutto il weekend sarannoti dii Presidi Ospedalieri e la sede centraleDirezione Strategica di.“La culturaè cresciuta notevolmente negli ultimi anni nel territorio provinciale. Merito di uno spirito forte e radicato votato al bene collettivo. È la forza d’animo delle famiglie che in momenti di grande dolore, mettono da parte la sofferenza e, attraverso i professionisti del, provano a donare speranza a chi è in attesa di un trapianto che cambia la vita di chi riceve e di chi dona” dichiara il Direttore Generale del, l’ing.