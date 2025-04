Pescatore sorpreso grazie alla videosorveglianza | rigettati in mare mille ricci

mille ricci sono stati sequestrati nel pomeriggio di ieri dai militari della guardia costiera di Gallipoli nell'Area Marina Protetta (Amp) di Porto Cesareo. Erano appena stati pescati da un uomo nello specchio d'acqua che è sottoposto a tutela integrale.Dopo appostamenti.

Pescatore sorpreso grazie alla videosorveglianza: rigettati in mare mille ricci. Controlli nello Ionio: sette pescatori denunciati e 2mila e 500 ricci sequestrati.

