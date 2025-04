Panorama.it - Diabete, la nuova speranza arriva da questo anticorpo

Unacontro il. È la prima volta che in Italia viene utilizzato l’monoclonale Teplizumab, già approvato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti a fine 2022 e che si è dimostrato efficace nel rallentare in modo significativo l’esordio deltipo 1, che colpisce circa 300 mila persone solo nel nostro Paese. La prima infusione italiana dell’monoclonale Teplizumab è stata effettuata al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, su una giovane di 23 anni. Il Teplizumab, già approvato dall’agenzia regolatoria statunitense, si è dimostrato efficace nel rallentare in maniera significativa l’esordio del: inmodo, i soggetti a rischio che inizieranno ad assumerlo potranno nei fatti cambiare la propria storia di malati e il grave decorso della malattia.