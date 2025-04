Medio Oriente possibile tregua in vista Egitto mediatore

Egitto, “mediatore” chiave nel conflitto, fa pressione su Israele e Hamas per una tregua. Intanto si continuano a contare i morti nella Striscia di Gaza.Servizio di Maurizio Di Schino Medio Oriente, possibile tregua in vista. Egitto “mediatore” TG2000. Tv2000.it - Medio Oriente, possibile tregua in vista. Egitto “mediatore” Leggi su Tv2000.it L’, “” chiave nel conflitto, fa pressione su Israele e Hamas per una. Intanto si continuano a contare i morti nella Striscia di Gaza.Servizio di Maurizio Di Schinoin” TG2000.

Medio Oriente, possibile tregua in vista. Egitto “mediatore”. Crolla la tregua in Medio Oriente: Israele torna a bombardare la Striscia di Gaza, 'almeno 404 i morti'. Medio Oriente: la tregua regge, ma tutto cambia. Medio Oriente, Hamas respinge l'ultima proposta israeliana di tregua. Israele Medio Oriente, Hamas: quasi mille morti in 48 ore dopo fine tregua. Ucraina: Trump-Putin, tregua parziale; il Medio Oriente si infiamma. Ne parlano su altre fonti

Crisi in Medio Oriente: Hamas valuta il rilascio di ostaggi per una tregua mentre Israele cerca paesi per la ricollocazione dei palestinesi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Guerra Israele Medio Oriente, Guterres: Gaza campo di sterminio. Hamas: serve tregua - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Medio Oriente, Guterres: Gaza campo di sterminio. Hamas: serve tregua ... (tg24.sky.it)

Crosetto “Situazione in Medio Oriente preoccupa, lavoreremo per ripristinare tregua” - La situazione in Medio Oriente ... per ripristinare questa tregua, ma adesso non vedo una situazione particolarmente positiva”. Quanto peserebbe un possibile disimpegno degli Stati Uniti ... (msn.com)