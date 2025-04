Tvzap.it - Scandalo in Serie A, indagati dodici giocatori: cosa sta succedendo

Il mondo del calcio italiano è nuovamente scosso da un'inchiesta giudiziaria che potrebbe avere ripercussioni significative. La magistratura ha avviato un'indagine su un complesso sistema che coinvolge nomi di spicco dellaA. La gravità delle accuse e l'importanza dei nomi coinvolti rendono questo caso particolarmente delicato. (Continua dopo le foto)inA: calciatori coinvolti in scommesse illegaliIl calcio italiano è nuovamente travolto da unoche rischia di lasciare il segno.calciatori, tra cui stelle del campionato, sonodalla Procura di Milano per aver scommesso su piattaforme non autorizzate.