Juventusnews24.com - Delio Rossi ricorda quell’impresa del Lecce a Torino: «La sfida di domani è proibitiva per i salentini, ma capita che le cose vadano diversamente. Ricordate quella partita?»

di Redazione JuventusNews24, allenatore,quel piacevole precedente tra Juve e: le sue parole alla vigilia del confronto dell’Allianz Stadium!spinge ilverso l’impresa contro la Juve all’Allianz Stadium. Questo messaggio traspare dalle seguenti parole, che l’ex allenatore deiha espresso ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno.PAROLE – «Contro la Juveprobitiva per il? Sulla carta è così, ma poi lava giocata ed il risultato lo sancisce il campo. Nella maggior parte dei casi il pronostico viene rispettato, ma accade anche che le, come quando, nell’aprile 2004, è stato ilad imporsi sui bianconeri, a. Del resto, il calcio è bello proprio per questo motivo».Leggi su Juventusnews24.