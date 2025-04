Anteprima24.it - Benevento, tamponamento tra due auto in contrada Piano Cappelle

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale senza gravi conseguenze questa mattina in, a. Duevetture, due Panda, per cause in corso d’accertamento si sono scontrate e sono finite entrambe in una cunetta. I due conducenti, un anziano e una ragazza, fortunatamente non sono rimasti feriti nonostante il violento impatto. Sul posto è intervenuto il personale del 118. L'articolotra dueinproviene da Anteprima24.it.