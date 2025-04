Far East Film 27 | World Premiere per chiudere il Festival

chiudere ufficialmente il Far East Film Festival 27. Una vera e propria immersione dentro la poesia e dentro la bellezza, a Udine in World Premiere, che giocherà felicemente di contrappunto con il secondo titolo della Closing Night: Ya Boy Kongming! The Movie, irresistibile e anarchico divertissement musicale presentato fuori concorso. Ma le novità non si esauriscono qui, rivelando il titolo che, durante la conferenza stampa, portava ancora l’etichetta “Film a sorpresa”.Altre due World Premiere, infatti, si aggiungono alla line-up: il restauro del nerissimo cult hongkonghese The System, firmato da Peter Yung nel 1979 e rimasto assolutamente invisibile fino a oggi, e l’horror indonesiano Mad of Madness, dove la paura guarda in faccia la politica e la società. Udine20.it - Far East Film 27: World Premiere per chiudere il Festival Leggi su Udine20.it Sarà un piccolo grande capolavoro d’animazione, la love story sudcoreana The Square, aufficialmente il Far27. Una vera e propria immersione dentro la poesia e dentro la bellezza, a Udine in, che giocherà felicemente di contrappunto con il secondo titolo della Closing Night: Ya Boy Kongming! The Movie, irresistibile e anarchico divertissement musicale presentato fuori concorso. Ma le novità non si esauriscono qui, rivelando il titolo che, durante la conferenza stampa, portava ancora l’etichetta “a sorpresa”.Altre due, infatti, si aggiungono alla line-up: il restauro del nerissimo cult hongkonghese The System, firmato da Peter Yung nel 1979 e rimasto assolutamente invisibile fino a oggi, e l’horror indonesiano Mad of Madness, dove la paura guarda in faccia la politica e la società.

Far East Film 27: World Premiere per chiudere il Festival. All Genres Project Market. Far East Film Festival di Udine ospita la mostra Mondo Mizuki, Mondo Yokai dedicata a Shigeru Mizuki. L’Oriente cinematografico sbarca ad Udine per la nuova edizione del Far East Film Festival. Far East Film Festival, a Udine in 75 film la società contemporanea orientale. Far East Film Festival 27, a Udine dal 24 aprile al 2 maggio. Ne parlano su altre fonti

Far East Film 27: World Premiere per chiudere il Festival - Sarà un piccolo grande capolavoro d’animazione, la love story sudcoreana The Square, a chiudere ufficialmente il Far East Film Festival 27. Una vera e propria immersione dentro la poesia e dentro la b ... (udine20.it)

Far East Film Festival 2025: ecco il programma - A Udine la 27ª edizione tra anteprime, incontri e classici restaurati. Ospite di quest'anno l'attrice taiwanese Sylvia Chang ... (sentieriselvaggi.it)

Far East Film Festival 27, a Udine dal 24 aprile al 2 maggio - La line-up conta quest’anno 75 titoli (7 le anteprime mondiali, 15 quelle internazionali, 20 quelle europee e 19 quelle italiane) provenienti da 11 paesi. (mymovies.it)