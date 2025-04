Metropolitanmagazine.it - YuGiOh Assalto Quarto di Secolo, la nuova “rarity collection” ha un valore ASSURDO!

Sperando che sia diventata una tradizione consolidata, e non rimanga un’iniziativa relegata al periodo di festeggiamento per il “di” del gioco,diè la quarta e per ora ultima collezione “rarità” di. Un pacchetto incredibile che contiene ristampe competitive, da collezione e “nostalgiche”, in rarità diverse e, quindi, prezzature diverse a seconda di cosa intendete fare con le vostre carte. Tra ristampe incredibili che scuotono il mercato e tante sorprese, ecco a voi il comunicato Stampa inviatoci da Konami stessa per celebrare il lancio del pacchetto!di, Il testo del comunicatoSenza ulteriori indugi, vi proponiamo il testo integrale del comunicato inviatoci da Konami, riguardo la nuovissima collezione di ristampedi!“Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI:di, un’imperdibile opportunità per collezionare Rare Segretedi!Una delle ultime occasioni per celebrare il 25° anniversario del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! e ottenere Rare Segretedi