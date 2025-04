Payet denunciato da una donna in Brasile | mi faceva bere la mia urina o leccare il pavimento Le Parisien

Payet, ex stella del Marsiglia e oggi in forza al Vasco da Gama, è finito al centro di gravi accuse in Brasile. Una donna brasiliana di 28 anni, Larissa Ferrari, che afferma di aver avuto una relazione sentimentale con il calciatore, lo ha denunciato presso la polizia di Rio de Janeiro per presunti abusi di natura fisica, psicologica, morale e sessuale. Secondo quanto riportato da Le Parisien, che cita fonti dell'Afp (un'agenzia di stampa francese ndr): la denuncia è stata depositata il 29 marzo presso un commissariato specializzato nell'assistenza alle donne. La polizia civile brasiliana ha confermato l'apertura di un'indagine, specificando che il caso è trattato con il massimo riserbo:Payet sotto accusa, la ricostruzione della donna che avrebbe subito violenzaLa donna, avvocata di professione, sostiene di aver conosciuto il calciatore francese tramite Instagram lo scorso agosto, dando inizio a una relazione sentimentale che l'ha portata più volte da Paraná — dove risiede — fino a Rio de Janeiro per incontrarlo.

Payet shock, una donna lo denuncia per violenze: la ricostruzione - In Brasile, l'ex fantasista dell'Olympique Marsiglia Dimitri Payet, ora al Vasco da Gama, ha ricevuto una denuncia per violenze sessuali. (derbyderbyderby.it)