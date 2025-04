Donna picchiata in strada dal marito | salvata da due funzionari della polizia locale fuori servizio

marito in pieno centro, a Latina, è stata salvata da due funzionari della polizia locale fuori servizio. Una lite in corso tra una coppia di coniugi, avvenuta nei pressi di via Curtatone ha attirato l'attenzione dei due ufficiali, liberi dal servizio, che in quel momento si.

