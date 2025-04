Recall sta arrivando su Windows questa volta per davvero Avviato il rollout nel canale di Release Preview

canale Dev è ora in quello di Release Preview di Windows Insider, segno che il suo arrivo ufficiale è sempre più imminente. Dday.it - Recall sta arrivando su Windows, questa volta per davvero. Avviato il rollout nel canale di Release Preview Leggi su Dday.it La tanto chiacchierata funzionalità dopo essere stata nelDev è ora in quello didiInsider, segno che il suo arrivo ufficiale è sempre più imminente.

Windows Recall sta arrivando davvero! È in roll-out nel canale Release Preview: è la volta buona? - Dopo mesi di rinvii e modifiche, Microsoft ha finalmente iniziato la distribuzione della funzione Recall su Windows 11 per gli utenti Insider. La caratteristica, che cattura screenshot delle attività ... (hwupgrade.it)

Altri guai per Recall di Windows 11: screenshot anche con filtri attivi - arrivando dunque fino a novembre per proporre una nuova versione che, alla prova pratica, sembra ancora palesare alcune preoccupanti lacune. Windows 11 Recall: il filtro per contenuti sensibili ... (msn.com)