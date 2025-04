Terzo mandato Amoroso | Il limite non vale solo per Campania ma per tutte le regioni a statuto ordinario

Campania che by-passava il Terzo mandato per De Luca "riguarda una regione particolare ma la Corte si è preoccupata di affrontare il tema in termini più generali in modo da ricostruire un assetto di sistema e non solo per la. Salernotoday.it - Terzo mandato, Amoroso: "Il limite non vale solo per Campania, ma per tutte le regioni a statuto ordinario" Leggi su Salernotoday.it La pronuncia emessa due giorni fa che boccia la legge regionale dellache by-passava ilper De Luca "riguarda una regione particolare ma la Corte si è preoccupata di affrontare il tema in termini più generali in modo da ricostruire un assetto di sistema e nonper la.

Terzo mandato, Amoroso: "Il limite non vale solo per Campania, ma per tutte le regioni a statuto ordinario". Terzo Mandato, Amoroso: «Decisione che vale per la Campania e le altre regioni». Amoroso, pronuncia sul terzo mandato governatori vale per tutti. Terzo mandato De Luca, Corte Costituzionale: “Incostituzionale legge Campania”. Terzo mandato De Luca, avvocato dello Stato: "Freno a prolungato esercizio di potere". La Consulta: «L’autonomia va riscritta». Ne parlano su altre fonti

Terzo Mandato, Amoroso: «Decisione che vale per la Campania e le altre regioni» - «La Corte si è preoccupata di affrontare il tema in termini generali per ricostruire l'assetto di sistema, con riferimento anche ad altre Regioni in modo da affermare un ... (ilmattino.it)

Corte costituzionale, Amoroso: "Limite mandati riguarda solo Regioni a statuto ordinario" - Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si svolge - nella sala Belvedere della Consulta - la riunione straordinaria della Corte costituzionale con la relazione del presidente G ... (msn.com)

Terzo mandato: Amoroso, pronuncia Consulta su governatori vale in tutte Regioni - Roma, 11 apr. (LaPresse) - "La Corte si è preoccupata di affrontare il tema (del terzo mandato per i governatori, ndr) in termini generali per ricostruire ... (lapresse.it)