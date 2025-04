I Beckham allo stadio | David scatenato Victoria immobile Le immagini virali

David Beckham lo sa bene: la moglie Victoria sembra tutto tranne che una tifosa scatenata di calcio, e su questo ha ironizzato l’ex campione durante una serata trascorsa allo stadio.David e Victoria Beckham allo stadio: la foto è viraleLa coppia ha assistito alla partita di calcio tra l’Inter Miami (di cui Beckham è presidente) e il Los Angeles FC, ritorno dei quarti di finale di Concacaf Champions Cup. E l’ex campione è stato immortalato a bordo campo mentre esultava per il gol decisivo di Lionel Messi. Al suo fianco la moglie Victoria, che appariva tutto tranne che entusiasta: un lieve sorriso sulle labbra, la postura composta, in netto contrasto con l’entusiasmo del marito.La foto, irresistibile, è stata condivisa proprio da Beckham su Instagram, con un ironico ma tenero commento: «E poi dicono che a mia moglie non piace il calcio, come osano. Amica.it - I Beckham allo stadio: David scatenato, Victoria immobile. Le immagini virali Leggi su Amica.it Se ai tempi delle Spice Girls il soprannome era “Posh Spice”, la Spice elegante e patinata, un motivo c’è. Elo sa bene: la mogliesembra tutto tranne che una tifosa scatenata di calcio, e su questo ha ironizzato l’ex campione durante una serata trascorsa: la foto è viraleLa coppia ha assistito alla partita di calcio tra l’Inter Miami (di cuiè presidente) e il Los Angeles FC, ritorno dei quarti di finale di Concacaf Champions Cup. E l’ex campione è stato immortalato a bordo campo mentre esultava per il gol decisivo di Lionel Messi. Al suo fianco la moglie, che appariva tutto tranne che entusiasta: un lieve sorriso sulle labbra, la postura composta, in netto contrasto con l’entusiasmo del marito.La foto, irresistibile, è stata condivisa proprio dasu Instagram, con un ironico ma tenero commento: «E poi dicono che a mia moglie non piace il calcio, come osano.

