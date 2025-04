Lanazione.it - Terribile scontro auto-moto, giovane in gravissime condizioni

Strada in Chianti (Firenze), 11 aprile 2025 – Unsulla ventina è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Careggi dopo un tremendo incidente avvenuto lungo la strada regionale 222 ‘Chiantigiana’, all’altezza di Strada in Chianti. In base ad una prima ricostruzione, ilsi trovava a bordo della suaquando si è scontrato con un furgone. Il ragazzo proveniva da Greve in Chianti e stava viaggiando in direzione Impruneta, mentre l’altro veicolo stava percorrendo la direzione opposta. Per cause ancora da chiarire i due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato ilciclista. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per il trasporto in ospedale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. I rilievi sono effettuati dalla polizia municipale.