Nappi (Lega): "De Luca organizza 'ultima cena' della maggioranza"

Tempo di lettura: < 1 minuto"In pieno clima pasquale, Vincenzo De, con la consueta 'elevata' considerazione di sé stesso, ha convocato la sua personale, a cui naturalmente non si sono sottratti Pd e sinistre varie. Non sappiamo di cosa parleranno, ma di una cosa siamo certi: non si limiteranno a condividere pane e vino.". Lo afferma Severino, capogrupponel Consiglio regionaleCampania.