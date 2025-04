Ospedale Acquapendente nuova risonanza magnetica articolare | completata sala del pronto soccorso

Ospedale di Acquapendente una nuova risonanza magnetica articolare e un sistema polifunzionale digitale di ultima generazione. Completato il rifacimento della terza sala dedicata al supporto della rete dell'emergenza del pronto soccorso, per un investimento complessivo di circa 470mila euro. Viterbotoday.it - Ospedale Acquapendente, nuova risonanza magnetica articolare: completata sala del pronto soccorso Leggi su Viterbotoday.it All’diunae un sistema polifunzionale digitale di ultima generazione. Completato il rifacimento della terzadedicata al supporto della rete dell'emergenza del, per un investimento complessivo di circa 470mila euro.

Ospedale di Acquapendente, in funzione una nuova risonanza magnetica articolare e un sistema polifunzionale - Nei giorni scorsi, presso la Diagnostica per immagini dell’ospedale di Acquapendente, sono stati collaudati e, subito, entrati in funzione una nuova risonanza magnetica articolare e un sistema polifun ... (tusciaup.com)