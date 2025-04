Lapresse.it - Turchia, Imamoglu in aula: sostenitori davanti al carcere dell’udienza

Il sindaco di Istanbul, Ekrem, dell’opposizione, è comparso in tribunale nell’ambito di uno dei numerosi procedimenti a suo carico. Centinaia disi sono riuniti fuori daldi Silivri, a ovest di Istanbul, dove si è svolta l’udienza e dove il politico è detenuto dal 23 marzo. Nell’ambito del caso per il qualeè comparso inoggi, l’accusa sostiene che lui abbia minacciato un pubblico ministero. È uno dei sei casi che precedono l’arresto didel mese scorso, che ha portato a proteste a livello nazionale. Rivolgendosi al giudice,ha detto che è in tribunale perché ha vinto tre elezioni contro la persona “che pensa di possedere Istanbul”, un riferimento al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che iniziò la sua carriera politica come sindaco della città negli anni ’90.