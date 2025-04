Thesocialpost.it - Belluno, trovato senza vita Luca Andriolo: era scomparso da giorni

Leggi su Thesocialpost.it

Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche di, broker 59enne originario dida diversi. Il suo corpoè stato riquesta mattina all’interno di un canalone montano, al termine di un’operazione di perlustrazione condotta dal Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco.Le ricerche si erano concentrate nella zona di Sospirolo, dove era stata individuata la sua auto parcheggiata in località Staol del Doro, all’inizio di un sentiero. L’elicottero dell’Air Service Center, insieme a tecnici del Soccorso Alpino, ha sorvolato le cime circostanti per intercettare tracce dell’uomo. Durante uno di questi voli, il corpo è stato individuato in fondo a un canale. Secondo le prime ipotesi,potrebbe essere scivolato mentre scendeva dal versante ovest, precipitando nel vuoto.