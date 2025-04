Gioco d' azzardo patologico punto informativo all' Adigeo | Verona prima in Veneto per raccolta pro capite

Sensibilizzare la popolazione sull'azzardopatia, la dipendenza comportamentale più diffusa e trasversale della nostra epoca. È questo l'obiettivo di un nuovo e speciale evento dedicato al Gioco d'azzardo patologico – GAP ospitato, fino al 14 aprile, in uno spazio espositivo e formativo.

