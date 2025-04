Ginnastica Artistica CdM | terminate le prime qualifiche

Leggi su Sportface.it

Prima giornata di qualificazioni a Osijek (Croazia), dove si sta disputando la quarta tappa di Coppa del Mondo di2025. Presenti quattro azzurri: Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali e Gabriele Targhetta. Purtroppo, non sono arrivate finali di specialità nel day 1 di gara, nonostante la buonapresentata in campo gara dagli azzurri.Bene nel cavallo con maniglie Targhetta, alla prima uscita internazionale dal 2024. Rammarico per una sbavatura tra le due flop che gli ha fatto saltare l’uscita di valore F. Punteggio totale di 13.866, per un soffio sfiora fuori dalla finale con il suo 11° posto a meno di due decimi dall’ultimo disponibile. Poco più indietro è finito Abbadini, che ha chiuso a quota 13.600.Nel corpo libero Bartolini, alla prima gara post Olimpiadi, e Casali hanno portato a termine gli esercizi, ma alcuni arrivi non pulitissimi hanno penalizzato i due azzurri.