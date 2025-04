Cina | Tianjin ospita conferenza Cina-SCO su cooperazione industriale

conferenza Cina-Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) sulla cooperazione industriale per lo sviluppo sostenibile a Tianjin, nel nord della Cina, ieri 10 aprile 2025. L'evento si e' tenuto qui ieri. Il Paese organizzera' un vertice SCO in autunno nella municipalita' settentrionale di Tianjin. Agenzia Xinhua

