Cortona | arrestati due uomini per furto aggravato con l’uso di buste antitaccheggio

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di, durante un servizio di controllo nella serata di ieri, hanno arrestato duedi 31 e 35 anni, di origine georgiana e senza fissa dimora in Italia. I due, già noti alle forze di polizia, si trovavano a bordo di un fuoristrada nero quando, in un posto di controllo nella frazione di Camucia, sono stati trovati in possesso di beni da banco e per la cura della persona, per un valore di circa 1.500 euro, e dischermate in alluminio, utilizzate per eludere i dispositivi.A seguito di indagini immediate, è stato accertato che parte della merce era stata rubata poco prima presso un supermercato della Val di Chiana. Il direttore del centro commerciale ha sporto denuncia, e grazie ai fotogrammi delle telecamere di sorveglianza, è stato possibile riconoscere senza dubbio i due, che sono stati