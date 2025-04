Lettera43.it - Michele Briamonte nominato vicepresidente delle Residenze Reali Europee

, presidente del ConsorzioSabaude, è statodell’Associazione(Arre) entrando così a far parte del board 2025-2028 del consiglio composto da sette membri in rappresentanza34. La nomina è avvenuta all’assemblea generale che si è tenuta a Madrid. Si tratta del primo italiano a ricoprire questo ruolo.Si adopererà per organizzare l’assemblea generale dell’Arre alla Reggia di Venaria nel 2026La guida dell’Associazionespetta per normativa al presidente del Castello di Versailles. Gli altri vicepresidenti sono Ana De la Cueva (già ministroFinanze della Spagna) e Klaus Panholzer (ceo del Castello di Schönbrunn).ha annunciato che si adopererà per organizzare l’appuntamento annuale dell’Assemblea generale dell’Arre alla Reggia di Venaria, nel 2026.