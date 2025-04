Lanazione.it - “I giovedì del Cai”, trekking e incontri imprevisti con animali selvatici. Dalle distanze di sicurezza al rispetto della fauna

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 aprile 2025 – C’è un confine invisibile che non andrebbe mai valicato quando in un ambiente naturale, bosco o campagna o montagna che sia,amo un animale selvatico. Un confine che un animale, per istinto, non violerebbe mai se non per paura, ma che l’uomo deve saper gestire.sempre più probabili ora che inizia la stagione delle camminate all’aria aperta. Proprio per approcciarsi a unsicuro eso dell’ambiente, il Club Alpino Italiano sezione di Arezzo organizza, per i suoi “del Cai”, una serata divulgativa, aperta a tutti,17 aprile alle 21 nella sede di via Fabio Filzi 28/3 ad Arezzo, a cura delle Commissioni scientifica e cultura. Un incontro dedicato al comportamento da tenere e alleda rispettare in caso dicon ungulati, come cinghiali, cervi, caprioli e daini, o con lupi o con i cani da guardiania a protezione delle greggi.