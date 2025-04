Winx Club torna con un reboot spettacolare | Virginia Bocelli canta la nuova sigla Forever Winx

Winx Club si prepara a tornare con un nuovissimo reboot che debutterà a settembre su Rai Kids e da ottobre su Netflix in tutto il mondo. A 21 anni dalla nascita della serie che ha consacrato Rainbow nel panorama internazionale, le sei fate più amate della TV sono pronte a incantare una nuova generazione di spettatori.Virginia Bocelli presta la voce a “Forever Winx”, la nuova canzone delle trasformazioniAd aprire questa nuova era sarà Virginia Bocelli, giovane promessa della musica e del cinema nonché figlia del celebre tenore Andrea Bocelli. La sua voce dolce e cristallina interpreterà “Forever Winx”, il brano inedito che accompagnerà le trasformazioni delle protagoniste. Un primo assaggio è già disponibile online con un video che mostra la trasformazione di Flora sulle note della canzone (Guarda il video su YouTube). Superguidatv.it - Winx Club torna con un reboot spettacolare: Virginia Bocelli canta la nuova sigla “Forever Winx” Leggi su Superguidatv.it Inizia il conto alla rovescia per il ritorno di uno dei fenomeni animati più iconici di sempre:si prepara are con un nuovissimoche debutterà a settembre su Rai Kids e da ottobre su Netflix in tutto il mondo. A 21 anni dalla nascita della serie che ha consacrato Rainbow nel panorama internazionale, le sei fate più amate della TV sono pronte a inre unagenerazione di spettatori.presta la voce a “”, lacanzone delle trasformazioniAd aprire questaera sarà, giovane promessa della musica e del cinema nonché figlia del celebre tenore Andrea. La sua voce dolce e cristallina interpreterà “”, il brano inedito che accompagnerà le trasformazioni delle protagoniste. Un primo assaggio è già disponibile online con un video che mostra la trasformazione di Flora sulle note della canzone (Guarda il video su YouTube).

Reboot Winx Club e in arrivo la prima canzone. Forever Winx, esce la serie reboot. Winx Club, il teaser trailer della nuova serie animata in arrivo nel 2025. Il reboot delle Winx si svela nel nuovo trailer ufficiale. Le Winx tornano dopo 20 anni con una nuova serie animata: il trailer e quando esce. Winx Club Reboot, il teaser trailer mostra trasformazioni, nemici e alleati. Ne parlano su altre fonti

Winx Club torna con un reboot spettacolare: Virginia Bocelli canta la nuova sigla “Forever Winx” - Inizia il conto alla rovescia per il ritorno di uno dei fenomeni animati più iconici di sempre: Winx Club si prepara a tornare con un nuovissimo reboot ... (superguidatv.it)

Reboot di Winx Club in arrivo, tutte le novità sulla nuova serie - Il magico mondo delle Winx sta per tornare con un attesissimo reboot che celebra il 21° anniversario della saga amata da milioni di fan in tutto il mondo. Il nuovo capitolo si prepara a incantare una ... (tvserial.it)

Winx Club, svelate le prime immagini: canta Virginia Bocelli - Roma, 11 apr. (askanews) – Svelati altri dettagli del nuovo capitolo di Winx Club, la serie che ha portato Rainbow al successo mondiale: il reboot della saga uscirà su Rai Kids da settembre e da ottob ... (askanews.it)