Una foto, scattata da un drone ieri 10 aprile 2025, mostra i membri del personale della State GridPower Supply Company mentre ispezionano le strutture per l’alimentazione danel porto di Zigui, citta’ di, nella provincia centrale cinese dello. Negli ultimi anni,ha promosso l’uso dell’elettrica da, che consente alledi collegarsi alla rete elettrica locale mentre sono in porto, invece di utilizzare i motori diesel per generare elettricita’. In questo modo e’ possibile ridurre significativamente le emissioni delle, proteggere l’ambiente ecologico del fiume Yangtze e sostenere il trasporto marittimo ecologico. A marzo di quest’anno, la citta’ ha fornito un totale di 50,4 milioni di chilowattora dielettrica pulita aa 48.