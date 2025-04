Insegnante in sciopero della fame contro il decreto sicurezza Il video e l' arrivo delle forze dell' ordine

Insegnante di storia in un liceo romano e membro di Ultima Generazione, nella mattinata di oggi, 11 aprile, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il governo che ha trasformato il disegno di legge sicurezza voluto dal trio questurino Piantedosi-Nordio-Crosetto. Romatoday.it - Insegnante in sciopero della fame contro il decreto sicurezza. Il video e l'arrivo delle forze dell'ordine Leggi su Romatoday.it Michele Giuli,di storia in un liceo romano e membro di Ultima Generazione, nella mattinata di oggi, 11 aprile, ha iniziato unoper protestareil governo che ha trasformato il disegno di leggevoluto dal trio questurino Piantedosi-Nordio-Crosetto.

Insegnante in sciopero della fame contro il decreto sicurezza. Il video e l'arrivo delle forze dell'ordine. L’addio a Giovanni Dursi, il “professore di lotta” che guidò la protesta del liceo Marconi. Rimini: insegnante fa sciopero fame contro Green pass. Rimini, il professore Diego Zannoli: «Sciopero della fame contro il Green pass». Sciopero della fame contro il green pass: la lotta solitaria del prof no vax. Professore di filosofia contro il Green Pass: sciopero della fame per una settimana. Ne parlano su altre fonti

Egitto: madre dissidente Fattah in sciopero della fame da 6 mesi - LONDRA - Gira la boa dei sei mesi la protesta della madre di Alaa Abdel Fattah - intellettuale e oppositore egiziano fra i più noti che langue in galera in Egitto da anni in base ad accuse che i suoi ... (ansa.it)

Sciopero della fame contro il taglio di sette platani ad Asti - Sciopero della fame a oltranza e un esposto all'autorità giudiziaria. Forse anche un ricorso al tar: lo hanno annunciato gli attivisti di Sostenibilità Equità Solidarietà di Asti a seguito ... (rainews.it)

Sciopero insegnanti venerdì 4 aprile, disagi per scuola e università: si ferma anche il personale ATA - Insegnanti e studenti sciopereranno venerdì 4 aprile 2025 contro il sistema scolastico e universitario in atto. Ecco tutti gli appuntamenti ... (virgilio.it)