Colpisce con un martello lo sportello Atm della banca per impossessarsi delle banconote | denunciato

denunciato per danneggiamento aggravato. L’attività investigativa è scattata a seguito della segnalazione di un utente della banca, che ha informato i militari dell’Arma di un danneggiamento avvenuto ai danni del. Cataniatoday.it - Colpisce con un martello lo sportello Atm della banca per impossessarsi delle banconote: denunciato Leggi su Cataniatoday.it È stato identificato dai carabinieri di Piedimonte etneo un 58enne del posto,per danneggiamento aggravato. L’attività investigativa è scattata a seguitosegnalazione di un utente, che ha informato i militari dell’Arma di un danneggiamento avvenuto ai danni del.

