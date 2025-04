Lapresse.it - Draghi di Komodo, tre cuccioli nati all’Australia zoo del Queensland

Tre piccolidisono venuti alla lucezoo del. Il parco australiano ha accoppiato due dei suoididi otto anni e dopo 214 giorni è nato il primo cucciolo. Lo zoo dice che i piccoli sono ora attentamente monitorati e accuditi 24 ore su 24. Idisono la più grande specie di lucertole al mondo e l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) li ha inseriti nella lista delle specie in via di estinzione. Sono originari di sole cinque isole nel sud-est dell’Indonesia.