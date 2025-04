Thesocialpost.it - Pellegrini come Kyrgios: nuovo (stucchevole) attacco a Sinner

A pochi giorni dagli Internazionali d’Italia, Jannikcerca concentrazione, serenità, normalità. E invece,un orologio svizzero, ecco che Federicatorna ad attaccare. L’ex nuotatrice, da sempre schietta e diretta, ha rilasciato una nuova intervista in cui esprime dubbi sul trattamento ricevuto dal numero uno del tennis mondiale dopo il caso Clostebol.“è amato e protetto, ma il suo caso è stato gestito in maniera diversa rispetto alla quasi totalità degli altri”, ha dichiarato a Repubblica. Un’opinione legittima, certo. Ma anche piuttosto intempestiva e poco informata, visto che le spiegazioni di Itia e Wada sull’innocenza disono state molto chiare. Ma forse Federica non le ha lette. E ora sembra quasi aver preso il posto di“accusatrice” di Jannik.