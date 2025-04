Tpi.it - Fondi pubblici, suinetti morti e inquinamento: l’inchiesta di Food For Profit sbarca in Portogallo

Tre allevamenti intensivi nascosti tra le foreste del. Una realtà fatta di gravi violazioni, ambienti insalubri e carcasse lasciate a marcire. Un sistema finanziato con ieuropei. Tutto portato alla luce da un’inchiesta sotto copertura firmatafor.Una foresta trasformata in zona industrialeNel distretto di Leiria, in, l’industria dei maiali cresce sempre di più: sono attivi oltre 600 allevamenti, di cui circa 400 intensivi, destinati alla produzione di carne di maiale. A trainare questa espansione ci sono anche le connessioni politiche. Due nomi in particolare: Antonio Tavares e Idalino Leão, tra i principali rappresentanti dell’industria suinicola e figure centrali della lobby della carne a Bruxelles, all’interno di Copa-Cogeca, l’organizzazione che tutela gli interessi degli allevatori europei.