Metropolitanmagazine.it - Paolo, chi è il ricco compagno di Miriam Dalmazio

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è nata il 14 settembre 1987 a Palermo, ultima di quattro figli. Quando lei è venuta al mondo, suo padre era proprietario di un’impresa edile. Successivamente, a causa di una brusca frenata negli affari, ha iniziato a lavorare come geometra. Appassionata di recitazione fin da piccola,ha studiato e si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Appassionata di recitazione fin da piccola,ha studiato e si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. La sua prima comparsa in un prodotto televisivo celebre risale al 2006 e alla fiction Capri.Sono davvero tanti i progetti sia televisivi sia cinematografici che hanno vistoesprimere il proprio talento. Tra questi è possibile citare la fiction Che Dio ci Aiuti che, nel 2011, le ha regalato la fama nazionale (in questa sitcom interpreta il personaggio di Margherita Morbidelli).