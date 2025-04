Rtl 102 5 sempre prima anche sui social a marzo 2025

2025 – Gli italiani ascoltano RTL 102.5 ovunque, ma la prima radio d'Italia vola anche sui social nel mese di marzo 2025 confermando il primato. Il dato è relativo alla classifica di Sensemakers, pubblicata da primaonline sulle radio più attive sui social. Nella classifica vengono presi come riferimenti video views e interactions nel mese di marzo 2025. E, come fa sapere primaonine, “RTL 102.5 è al primo posto sia per video views che per interazioni". Il dato è altissimo: 18 milioni di video e 4,1 milioni di interactions. Questo testimonia il grande lavoro della prima radio d'Italia, che pubblica in tempo reale contenuti esclusivi, direttamente dai programmi di RTL102.5, ma anche notizie e video virali. Una squadra di speaker che, sette giorni su sette, racconta anche sui social il Paese intercettando tendenze, riproponendo le interviste a tutti gli ospiti che sono in diretta su RTL 102. Quotidiano.net - Rtl 102.5 sempre prima anche sui social a marzo 2025 Leggi su Quotidiano.net Milano, 11 aprile– Gli italiani ascoltano RTL 102.5 ovunque, ma laradio d'Italia volasuinel mese diconfermando ilto. Il dato è relativo alla classifica di Sensemakers, pubblicata daonline sulle radio più attive sui. Nella classifica vengono presi come riferimenti video views e interactions nel mese di. E, come fa sapereonine, “RTL 102.5 è al primo posto sia per video views che per interazioni". Il dato è altissimo: 18 milioni di video e 4,1 milioni di interactions. Questo testimonia il grande lavoro dellaradio d'Italia, che pubblica in tempo reale contenuti esclusivi, direttamente dai programmi di RTL102.5, manotizie e video virali. Una squadra di speaker che, sette giorni su sette, raccontasuiil Paese intercettando tendenze, riproponendo le interviste a tutti gli ospiti che sono in diretta su RTL 102.

RTL 102.5 SEMPRE PRIMA ANCHE SUI SOCIAL A MARZO 2025. VOLANO VIDEO VIEWS E INTERACTIONS | .it. Achille Lauro a RTL 102.5: “C’è sempre una bella energia a Sanremo. Essere nel quintetto in vetta per me è stato inaspettato». Ascolti radio, Rtl 102.5 la più seguita nel 2024 con 5,7 milioni. RTL 102.5 celebra i 100 anni della radio in Italia con una speciale trasmissione. RTL 102.5 CELEBRA I 100 ANNI DALLA PRIMA EMISSIONE RADIOFONICA. RTL 102.5 è la radio più ascoltata ogni giorno da 5.708.000 di italiani. Ne parlano su altre fonti

RTL 102.5 sempre prima anche sui social a marzo 2025 - Roma, 11 apr. – Gli italiani ascoltano RTL 102.5 ovunque, ma la prima radio d’Italia vola anche sui social nel mese di marzo 2025 confermando il primato. Il dato è relativo alla classifica di Sensemak ... (askanews.it)

Power Hits Parade su RTL 102.5 - Nuovo appuntamento oggi - mercoledì 9 aprile - con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, mentre Finn si dice devastato dall'assenza di Steffy e... Il sito di SuperGuidaTV è un ... (superguidatv.it)

Il Volo annuncia a RTL 102.5 gli ospiti della terza edizione di “Tutti per uno – Viaggio nel tempo” - Nel corso di “The Flight”, il trio ha presentato in diretta radiofonica la terza edizione di “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”, il concerto evento al Palazzo Te di Mantova ... (rtl.it)