Graziano Mesina scarcerato per motivi di salute | diagnosi terminale

Graziano Mesina è stato scarcerato. E' stata infatti accolta l'istanza di differimento pena per motivi di salute presentata ieri al tribunale di sorveglianza di Milano dalle avvocate di Graziano Mesina, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. Lo annuncia all'ANSA una delle due legali: 'ora si trova in detenzione al reparto di Pp San Paolo di Milano". L'ex primula rossa del banditismo sardo era detenuto da due anni nel carcere di Opera ma già da tempo era malato. Ieri le due avvocate avevano fatto sapere che "gli è stata diagnosticata una patologia oncologica che si è ormai diffusa, incurabile, in fase terminale". Quotidiano.net - Graziano Mesina scarcerato per motivi di salute: diagnosi terminale Leggi su Quotidiano.net è stato. E' stata infatti accolta l'istanza di differimento pena perdipresentata ieri al tribunale di sorveglianza di Milano dalle avvocate di, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. Lo annuncia all'ANSA una delle due legali: 'ora si trova in detenzione al reparto di Pp San Paolo di Milano". L'ex primula rossa del banditismo sardo era detenuto da due anni nel carcere di Opera ma già da tempo era malato. Ieri le due avvocate avevano fatto sapere che "gli è stata diagnosticata una patologia oncologica che si è ormai diffusa, incurabile, in fase".

Mesina scarcerato: gravi condizioni di salute. Graziano Mesina sta male: fuori dal carcere l'ex primula rossa del banditismo sardo. Mesina scarcerato, accolta istanza differimento pena. Il super ricercato Graziano Mesina arrestato nella notte in Sardegna. Graziano Mesina torna nella sua Orgosolo: "Sono felicissimo non me l'aspettavo". Graziano Mesina torna in libertà: scarcerato per motivi di salute. Ne parlano su altre fonti

Graziano Mesina torna in libertà: scarcerato per motivi di salute - Graziano Mesina, noto bandito sardo, è stato scarcerato per motivi di salute e ora si trova in un reparto psichiatrico a Milano, suscitando dibattiti su giustizia e diritti umani. (gaeta.it)

Mesina scarcerato: accolta l’istanza degli avvocati - Il bandito di Orgosolo malato terminale: è stato trasferito in un reparto ospedalieri oncologico per detenuti a Milano ... (msn.com)

"Mesina è un malato terminale", richiesta dei legali a Milano - A distanza di un mese, una nuova istanza (sette in tutto) di differimento pena per motivi di salute è stata presentata al tribunale di sorveglianza di Milano dalle avvocate di Graziano Mesina, Beatric ... (rainews.it)