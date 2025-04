Ilfattoquotidiano.it - Federica Pellegrini: “Sinner è stato trattato diversamente dal 99% degli altri atleti”

Nell’intervista rilasciata oggi, 11 aprile, ai microfoni di Repubblica,, ex campionessa di nuoto, è tornata a parlare di sé e di sport in quanto membro Cio in rappresentanza. Tra le varie domande, alcune in particolare hanno riguardato il caso doping che ha coinvolto Jannik, conclusosi con un periodo di squalifica di tre mesi, da febbraio a maggio 2025. Sulla vicenda e la sospensione del numero uno del tennis, lasi è fatta la sua idea: “Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattatadal 99% dei casi“. Poi la spiegazione: “Glivivono con un pensiero costante, quello di dover fornire un’ora di slot di reperibilità ogni giorno della vita anche quando sono in vacanza per consentire all’antidoping di andarli a trovare dovunque siano”, chiarisce la nuotatrice ai microfoni per spiegare meglio il “caso“.